«Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке». Юрий Караев рассказал, почему это невозможно

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Многие фейки были развенчаны, но ведь ветер лжи тогда вскружил головы многим белорусам. И в таком порыве реально могли снести страну.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Насиловали девушку 20 омоновцев в автозаке, когда везли. И так вот 100 омоновцев находятся в противостоянии с в несколько раз превышающей толпой. Допустим, двое девушку задержали, поместили ее в этот самый автозак, как они его называют, тут же 20 омоновцев снялись с «поля боя», назовем так, где их товарищей меньшинство, сели с этой девушкой в машину (помещается там не больше 25 человек) и стали ездить с ней и по очереди ее насиловать.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Это была дезинформация, которая инициирована одним из шведских ресурсов информационных, представители которого сами в этом признались. И никто это уже не обсуждал, никому не нужно, не опровергают. Второе было массово, что гибель чуть ли не десятков людей, пропавшие без вести.

Первый день после выборов 9 августа – 6 человек погибших. Второй день – 7 человек погибших. Третий день – 21 погибший.

– Но этой информации нигде не было о погибших.

– О погибших мы вам информацию даем, потому что эта информация проверена. В больницах многие люди умирают, избитые, перебитые. Но позже оказалась, что человек с бейджиком вовсе не врач. Более того, судим за мошенничество, незаконное предпринимательство, подделку документов. Иван Тертель:

Никто не говорит сейчас и не вспоминает за рубежом из этой публики, которую мы имеем в виду, что это не подтвердилось.

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:

Когда я разговаривала с мужем на эту тему, муж говорит: Мань, ну скажи мне, ты сама, читая это, начинаешь верить в это? Я говорю: я – нет, потому что я знаю портрет сотрудника, образ. И представить, что они что-то делают, ну, честно, это гадко. И как поворачивался язык вообще у этих людей? Люди брали на себя такой грех. Сколько плакало жен, матерей.