Ситуация вокруг аккумуляторного завода и закрытые границы. Как в 2020-м раскачивали людей в Бресте?

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Будут кричать о жестокости силовиков, но не боятся идти на них в наступление. Кто или что сделал из обычных хулиганов и уголовников смелых бойцов?

Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:

Задержанных доставляли абсолютно разных, особенно в первые дни. Само поведение даже у сотрудников скорой медицинской помощи, которые иногда присутствовали, вызывало обоснованные подозрения. Потому как запаха алкоголя от них слышно не было, но по самому поведению было видно, что люди не вполне адекватны.

Власть толпы начинает заниматься строительством баррикад на улицах уже не мирного Минска и белорусского Бреста. «Пока белорусского», как думали западнее Буга.