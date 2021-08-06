Ситуация вокруг аккумуляторного завода и закрытые границы. Как в 2020-м раскачивали людей в Бресте?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Будут кричать о жестокости силовиков, но не боятся идти на них в наступление. Кто или что сделал из обычных хулиганов и уголовников смелых бойцов?
Игорь Качук, начальник ООПП МОБ Советского РУВД Минска:
Задержанных доставляли абсолютно разных, особенно в первые дни. Само поведение даже у сотрудников скорой медицинской помощи, которые иногда присутствовали, вызывало обоснованные подозрения. Потому как запаха алкоголя от них слышно не было, но по самому поведению было видно, что люди не вполне адекватны.
Власть толпы начинает заниматься строительством баррикад на улицах уже не мирного Минска и белорусского Бреста. «Пока белорусского», как думали западнее Буга.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Закрытие границы, в данной ситуации с Польшей, оставило без заработка, приработка достаточно большую часть брестчан. Ну и второй компонент, который был специфичен для нашего города – это ситуация вокруг аккумуляторного завода. Отрабатывались, может быть, на уровне региона те технологии, которые позволили уже тогда манипулировать людьми.
Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Если чуть-чуть истории взять, то в 1939 году Беларусь как раз таки и стала суверенной, границы были обозначены. Все, границы обозначены. Государство, суверенность – шагаем дальше. Зачем что-то менять? У нас есть своя история, свое направление, свое видение. И Президент наш не раз говорил: сохранить суверенность. Сохранить, нас хотят разорвать. И это говорилось не на последних выборах, это говорилось всегда. Почему? Потому что держать удар тяжело, и держать мы должны все вместе.
«Ей было очень плохо». Как жители Минска реагировали на то, что происходило на улицах после выборов, читайте здесь.