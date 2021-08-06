Редкие сорта и садовая классика. В Минске пройдёт выставка гладиолусов

Новости Беларуси. Колорит августа. Уже завтра, 7 августа, минчане и гости города смогут полюбоваться богатой коллекцией гладиолусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Центральном ботаническом саду с 7 по 13 августа пройдет выставка семейства ирисовых.

Редкие исторические сорта начала XX века, садовая классика и своя селекция. Декоративная сокровищница Ботанического сада насчитывает почти 700 видов разного цвета и формы. Около 100 сортов мировой селекции. Посетителей порадуют экземпляры-новинки и так называемые медалисты международных выставок и фестивалей.

Татьяна Яцкевич, младший научный сотрудник Ботанического сада:

На выставке представлена только некоторая часть сортов. У нас всего насчитывается их 660, здесь представляем около 70. На данный момент цветут именно гладиолусы среднего или средне-позднего сроков цветения. По мере того, как материал будет увядать, мы будем заменять новыми растениями, новыми цветами. Поэтому все время будет свежая срезка.