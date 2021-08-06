Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Есть понятие «управляемый хаос». В те дни на улицах Минска были управляемые беспорядки.

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:

Впереди вот эта массовка, цирк, за ними боевики, которые готовы вступить в первые ряды, потом убежать опять назад. А где-то подальше, еще подальше, в глубине, контрольные наблюдатели, которые в действительности и являются руководителями.

Которые отдают команды, когда что применить, кому куда пойти, когда, образно говоря, одна группа людей должна выйти вперед, сколько она должна там стоять, когда должна отойти назад, которые собирают информацию и отдают распоряжения.

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:

Однозначно виделось, кто координирует, кто каким образом на велосипеде ездит, показывает, где стоят наряды милиции, по телефону передают ту или иную информацию тем, которые остались в колонне, чтобы рассказывать, на какую улицу поворачивать, куда идти.