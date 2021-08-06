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Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов

06 августа 2021 16:06
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов-1

Есть понятие «управляемый хаос». В те дни на улицах Минска были управляемые беспорядки.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов-3

Владимир Порхомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД Беларуси:
Впереди вот эта массовка, цирк, за ними боевики, которые готовы вступить в первые ряды, потом убежать опять назад. А где-то подальше, еще подальше, в глубине, контрольные наблюдатели, которые в действительности и являются руководителями.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов-5

Которые отдают команды, когда что применить, кому куда пойти, когда, образно говоря, одна группа людей должна выйти вперед, сколько она должна там стоять, когда должна отойти назад, которые собирают информацию и отдают распоряжения.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов-7

Александр Кисель, заместитель начальника УВД Брестского облисполкома:
Однозначно виделось, кто координирует, кто каким образом на велосипеде ездит, показывает, где стоят наряды милиции, по телефону передают ту или иную информацию тем, которые остались в колонне, чтобы рассказывать, на какую улицу поворачивать, куда идти.

Спецназовец: я вам скажу, где находились координаторы протестов-9

Александр Бражицкий, заместитель командира в/ч 3214:
Я вам скажу, где находились координаторы. Координаторы находились в минских районах, в своих коттеджах и в это время жарили шашлыки и пили дорогой виски.

Ситуация вокруг аккумуляторного завода и закрытые границы. Как в 2020-м раскачивали людей в Бресте? Читайте здесь.

# Акции протеста # Владимир Порхомцев # Александр Кисель # Александр Бражицкий

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