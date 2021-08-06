Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
Бесконтролируемое какое-то действие толпы рано или поздно все равно приведет к большим проблемам.
Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка. И тех, кто вышел его нарушать, мы обязаны были пресечь, что мы и сделали.
Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
10 числа были самые «мирные» протестующие, вот та молодежь агрессивная.
Александр Игначков, житель Минска, очевидец событий:
Большинство-то людей были кто? 20-летние дети, которые родились, можно сказать, в 2000 году. Им кто-то, пользуясь тем, что соцсети сейчас, Telegram все эти. Вот они почитали эту информацию, им больше ничего не надо, им заняться нечем.
Евгений Чембрович, заместитель командира взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Именно по этой маленькой улочке находились просто заблокированные граждане, которые находились в своих машинах, ехали по делам или с работы. Мы приняли решение разгородить участок дороги и транспортные средства с гражданами вывести в другую сторону, чтобы они не попали под эти камни.
Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком. Подробнее здесь.