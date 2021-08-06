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Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»

06 августа 2021 15:51
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»-1

Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска:
Бесконтролируемое какое-то действие толпы рано или поздно все равно приведет к большим проблемам.

Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»-4

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка. И тех, кто вышел его нарушать, мы обязаны были пресечь, что мы и сделали.

Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»-7

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
10 числа были самые «мирные» протестующие, вот та молодежь агрессивная.

Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»-10

Александр Игначков, житель Минска, очевидец событий:
Большинство-то людей были кто? 20-летние дети, которые родились, можно сказать, в 2000 году. Им кто-то, пользуясь тем, что соцсети сейчас, Telegram все эти. Вот они почитали эту информацию, им больше ничего не надо, им заняться нечем.

Милиционер: «Мы ведь не с мнением гражданина боролись, мы боролись с нарушением общественного порядка»-13

Евгений Чембрович, заместитель командира взвода оперативно-боевого назначения ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Именно по этой маленькой улочке находились просто заблокированные граждане, которые находились в своих машинах, ехали по делам или с работы. Мы приняли решение разгородить участок дороги и транспортные средства с гражданами вывести в другую сторону, чтобы они не попали под эти камни.

Милиция о задержанных на протестах: никто не набирался смелости сказать, что преследует какие-то цели, все шли за молоком. Подробнее здесь.

# Акции протеста # общество # Елена Ефимович # Иван Тумаш # Александр Игначков # Евгений Чембрович # Фотофакт

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