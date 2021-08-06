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Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?

06 августа 2021 15:43
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Чем страшнее фейки, тем легче вызвать переживание и негодование. Зачастую у сердобольных, но чаще всего невероятно несмышленых граждан. В общем, как в кино, только вместо актеров – живые люди. Вместо площадки – целая страна.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-1

Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 29.10.2020):
Лужи крови текут с Окрестина. Стоны, крики, там было 100 убитых, вывозили в мешках. Фейк. Здесь всех били, кровь стекала, в соседних домах слышали. Вы меня извините, до соседнего дома, многоэтажки, метров 500. Вы знаете, как нужно бить, чтобы там слышно было?

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-4

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Все верили. Тогда был тот момент, что там и про крематории говорили, которые работают без перерыва. В тот момент верили все во все.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-7

Внимание – эти кадры никогда не демонстрировались на телевидении. Никогда. Окрестина в дни блицкрига.

Александр Барсуков:
Я приехал туда. Вторая, третья камера, четвертая, пятая, десятая камера. Я все обошел камеры.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-10

Кого-нибудь в этой камере били?
Нет.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-13

Кого-нибудь били здесь?
Нет.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-16

Покушать дали?
Да.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-19

Никого здесь не били?
Нет.
Покормили?
Покормили.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-22

Кого-нибудь из вас здесь били, вот здесь вот?
Нет.
Никого не били.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-25

Вас кого-нибудь здесь били?
Нет.
Покушали?
Вы выезжаете домой, и я могу сказать, что до свидания, не до встречи.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-28

Через три часа вы пойдете домой, ровно через три часа будете все отпущены.

Александр Барсуков:
Каждый мог задать любой вопрос. Второй час пошел. У меня уже рубаха мокрая была.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-31

Никого здесь в камере не били?
Нет.
Покушать все покушали?
Да, все покушали.
– Я могу вам сказать до свидания, а не до встречи?
Да, до свидания.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-34

Кого-нибудь били в камере?
Нет.
Покушать дали?
Да.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-37

Мужики, в камере били здесь?
Нет.
– Не били никого. Покушать всем дали?
Да.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-40

Александр Барсуков:
Я приходил, с ними разговаривал. Кому-то нужно позвонить? Я доставал свой телефон  пожалуйста, звоните своей маме.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-43

У меня здесь брат […].
А где он?
По-моему, в шестой камере.
Тут, в шестой?
Да.
Как его фамилия?
То есть это разговор только с нами или вы со всеми?
В шестой камере?
Да.
Сейчас зайду в шестую камеру.
Хорошо.

Александр Барсуков:
На Окрестина сколько у нас сотрудников служит? Полсотни, которые там работают. Как могут 50 человек две тысячи так избить?

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-46

Береги вас бог и белорусская милиция. Не обижайтесь, хорошо?
Да.
Всего.
До свидания.

Александр Барсуков:
Когда эти люди сами выходили, когда они улыбались, они мне аплодировали. Ребята, это не то место, не тот вариант.

Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?-49

Спасибо.

Покажут ли это деструктивные каналы? Или эти планы не входят в планы импортного набора цветной революции?

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур. Читайте здесь.

# Акции протеста # общество # Александр Барсуков # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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