Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Чем страшнее фейки, тем легче вызвать переживание и негодование. Зачастую у сердобольных, но чаще всего невероятно несмышленых граждан. В общем, как в кино, только вместо актеров – живые люди. Вместо площадки – целая страна.

Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 – 29.10.2020):

Лужи крови текут с Окрестина. Стоны, крики, там было 100 убитых, вывозили в мешках. Фейк. Здесь всех били, кровь стекала, в соседних домах слышали. Вы меня извините, до соседнего дома, многоэтажки, метров 500. Вы знаете, как нужно бить, чтобы там слышно было?

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:

Все верили. Тогда был тот момент, что там и про крематории говорили, которые работают без перерыва. В тот момент верили все во все.

Внимание – эти кадры никогда не демонстрировались на телевидении. Никогда. Окрестина в дни блицкрига. Александр Барсуков:

Я приехал туда. Вторая, третья камера, четвертая, пятая, десятая камера. Я все обошел камеры.

– Кого-нибудь в этой камере били?

– Нет.

– Кого-нибудь били здесь?

– Нет.

– Покушать дали?

– Да.

– Никого здесь не били?

– Нет.

– Покормили?

– Покормили.

– Кого-нибудь из вас здесь били, вот здесь вот?

– Нет.

– Никого не били.

– Вас кого-нибудь здесь били?

– Нет.

– Покушали?

– Вы выезжаете домой, и я могу сказать, что до свидания, не до встречи.

Через три часа вы пойдете домой, ровно через три часа будете все отпущены. Александр Барсуков:

Каждый мог задать любой вопрос. Второй час пошел. У меня уже рубаха мокрая была.

– Никого здесь в камере не били?

– Нет.

– Покушать – все покушали?

– Да, все покушали.

– Я могу вам сказать до свидания, а не до встречи?

– Да, до свидания.

– Кого-нибудь били в камере?

– Нет.

– Покушать дали?

– Да.

– Мужики, в камере били здесь?

– Нет.

– Не били никого. Покушать всем дали?

– Да.

Александр Барсуков:

Я приходил, с ними разговаривал. Кому-то нужно позвонить? Я доставал свой телефон – пожалуйста, звоните своей маме.

– У меня здесь брат […].

– А где он?

– По-моему, в шестой камере.

– Тут, в шестой?

– Да.

– Как его фамилия?

– То есть это разговор только с нами или вы со всеми?

– В шестой камере?

– Да.

– Сейчас зайду в шестую камеру.

– Хорошо. Александр Барсуков:

На Окрестина сколько у нас сотрудников служит? Полсотни, которые там работают. Как могут 50 человек две тысячи так избить?

– Береги вас бог и белорусская милиция. Не обижайтесь, хорошо?

– Да.

– Всего.

– До свидания. Александр Барсуков:

Когда эти люди сами выходили, когда они улыбались, они мне аплодировали. Ребята, это не то место, не тот вариант.