Впервые показываем кадры с Окрестина в августе 2020-го. Как здесь обходились с задержанными?
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Чем страшнее фейки, тем легче вызвать переживание и негодование. Зачастую у сердобольных, но чаще всего невероятно несмышленых граждан. В общем, как в кино, только вместо актеров – живые люди. Вместо площадки – целая страна.
Александр Барсуков, заместитель министра МВД Беларуси (10.11.2017 – 29.10.2020):
Лужи крови текут с Окрестина. Стоны, крики, там было 100 убитых, вывозили в мешках. Фейк. Здесь всех били, кровь стекала, в соседних домах слышали. Вы меня извините, до соседнего дома, многоэтажки, метров 500. Вы знаете, как нужно бить, чтобы там слышно было?
Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:
Все верили. Тогда был тот момент, что там и про крематории говорили, которые работают без перерыва. В тот момент верили все во все.
Внимание – эти кадры никогда не демонстрировались на телевидении. Никогда. Окрестина в дни блицкрига.
Александр Барсуков:
Я приехал туда. Вторая, третья камера, четвертая, пятая, десятая камера. Я все обошел камеры.
– Кого-нибудь в этой камере били?
– Нет.
– Кого-нибудь били здесь?
– Нет.
– Никого здесь не били?
– Нет.
– Покормили?
– Покормили.
– Кого-нибудь из вас здесь били, вот здесь вот?
– Нет.
– Никого не били.
– Вас кого-нибудь здесь били?
– Нет.
– Покушали?
– Вы выезжаете домой, и я могу сказать, что до свидания, не до встречи.
Через три часа вы пойдете домой, ровно через три часа будете все отпущены.
Александр Барсуков:
Каждый мог задать любой вопрос. Второй час пошел. У меня уже рубаха мокрая была.
– Никого здесь в камере не били?
– Нет.
– Покушать – все покушали?
– Да, все покушали.
– Я могу вам сказать до свидания, а не до встречи?
– Да, до свидания.
– Кого-нибудь били в камере?
– Нет.
– Покушать дали?
– Да.
– Мужики, в камере били здесь?
– Нет.
– Не били никого. Покушать всем дали?
– Да.
Александр Барсуков:
Я приходил, с ними разговаривал. Кому-то нужно позвонить? Я доставал свой телефон – пожалуйста, звоните своей маме.
– У меня здесь брат […].
– А где он?
– По-моему, в шестой камере.
– Тут, в шестой?
– Да.
– Как его фамилия?
– То есть это разговор только с нами или вы со всеми?
– В шестой камере?
– Да.
– Сейчас зайду в шестую камеру.
– Хорошо.
Александр Барсуков:
На Окрестина сколько у нас сотрудников служит? Полсотни, которые там работают. Как могут 50 человек две тысячи так избить?
– Береги вас бог и белорусская милиция. Не обижайтесь, хорошо?
– Да.
– Всего.
– До свидания.
Александр Барсуков:
Когда эти люди сами выходили, когда они улыбались, они мне аплодировали. Ребята, это не то место, не тот вариант.
Спасибо.
Покажут ли это деструктивные каналы? Или эти планы не входят в планы импортного набора цветной революции?
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