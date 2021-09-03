«Да вам и обижаться нечего». Самое важное об открытии Президентом спорткомплекса ФК «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Встряхнуть всю систему белорусского футбола, научиться любить Родину сильнее, чем сверхприбыли, и драться до победы. 3 сентября Президент открыл новый спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Минск» и глаза функционерам на проблемы в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой о деталях серьезного разговора Президента с чиновниками и спортсменами. Тучи сгустились не только над новым футбольным стадионом «Динамо», но и над головами футбольных функционеров. Радостные эмоции от современного и красочного спортобъекта затмила блеклая игра белорусской сборной. На отборочном турнире чемпионата мира подопечные Георгия Кондратьева проиграли команде Чехии. Александр Лукашенко – Владимиру Базанову: не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле

Новый спортивный центр – это домашняя арена для тренировок команды «Динамо-Минск». Устаревшее поле преобразовали в современный спортивный центр. Здесь три искусственных поля, трибуны на 5 000 зрителей, вся инфраструктура и даже гостиница. Можно приглашать талантливых детей со всей страны. Символический ключ в руках главы государства. Ключ вручается генеральному директору ЗАО ФК «Динамо-Минск» Андрею Валерьевичу Толмачу.

А вот фанфары в честь белорусского футбола пока не звучат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Праздник, наверное, сегодня. Нет, я не имею в виду вчерашний тур сборной основной и молодежной. Про это отдельный будет разговор. Я имею в виду, что мы собрались здесь по случаю открытия этого храма науки, иначе не скажешь, в футболе. 400 человек совсем молодых, маленьких людей, которые мечтают быть кто Месси, кто Роналду, кто, может быть, повторит успех наших ветеранов, которые здесь присутствуют, на что я очень надеюсь. На созданном объекте прописалась специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва. Академии футбола «Динамо-Минск» уже шесть лет. Здесь занимаются 370 детей от 5 до 18 лет. Причем из 26 групп две созданы для девушек. А тренеры с лицензиями UEFA. Денег для детей клуб не жалеет. Но Президент делится своими секретами воспитания настоящего спортсменов. Александр Лукашенко – спортсменам: смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо

Александр Лукашенко:

Все зависит от тренера. Спортсмен может сделать все, чему его обучит и заставит делать тренер. Нет тренера – нет команды, нет спортсменов.

Эдуард Малофеев – легенда, живая легенда. Сможет ли минское «Динамо» вернуть себе славу 1982 года? Тогда минчане взорвали трибуны всего Советского Союза.

Неужели такая игра останется лишь в истории? А нынешние звезды футбола способны лишь виртуозно искать оправдания.

Александр Лукашенко:

Если вы будете стремиться стать спортсменами настоящими, если вы будете любить свою страну, свою родину, считайте, что мы договорились и поддержку вы всегда получите. Да вам и обижаться нечего. Если бы не этот плохой Президент, у вас вообще бы не было команды. Не было бы динамовской команды. Это я уже министра позвал, напряг Парк высоких технологий, чтобы они вас профинансировали. Но они мне задают вопрос каждый год, когда я их наклоняю: Александр Григорьевич, а когда мы увидим результат? Президент на футбольном поле чувствует себя не только как глава государства, но и как спортсмен. Что называется, в игровом виде спорта под № 1 он играл под 11-м номером. «Моя задача была протащить мяч к лицевой линии». Александр Лукашенко рассказал, как повредил колено

Официальное мероприятие перетекает в разбор полетов на футбольном поле. Глава государства общается с самими футболистами. «Ты молодец, только не беги из Беларуси». Лукашенко пообщался с футболистами

От нынешних звезд Instagram до ветеранской сборной звезд белорусского футбола. Оказывается, им еще не время засиживаться на скамейке запасных. Александр Лукашенко: надо, чтобы Эдуард Малофеев при встрече со мной не сказал, что его игнорируют

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В Беларуси есть не только своя школа футбола, чего только Эдуард Малофеев стоит, но даже Академию футбола создали. Есть игроки, хорошие зарплаты очень, прекрасная инфраструктура. Нет одного – пока нет – своих звезд. Говорят, в футболе разбираются все. Конечно, это дилетантский подход. Но в шутку журналисты президентского пула тоже готовы пойти в футболисты. Мы готовы не забивать голы и за половину жалованья именитых спортсменов. Лукашенко на совещании по развитию спорта: только удивляться беспардонности вашей, около 70% от всех средств – зарплата

Президента часто критикуют: слишком возится со спортсменами. Ну, да. В других странах столько стадионов нет. А медалей зачастую больше. В процесс вникли даже политологи. Потому что большой спорт – это и есть политический престиж. Николай Щекин о белорусских футболистах: при таких больших зарплатах и отдачи ноль? Говорят, повинную голову меч не сечет. Поэтому пора поднимать ее и дух национальной сборной. Впереди маячит Париж. Задача стоит не повторить японский триумф с видом на триумфальную арку. Александр Лукашенко: не дай бог будет такой же провал, как в Токио