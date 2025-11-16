Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта

Передаются ли психические заболевания по наследству? Если да, то через поколение или напрямую?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.

Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Если в жизни есть родственники, которые страдают какими-то любыми психическими расстройствами, то ли наркологическими, то ли психиатрическими, мы предполагаем, что да, это увеличивает шанс у человека заболеть.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А на генетическом уровне еще не проверяли?

Юлия Каминская:

Считается, что генетическая предрасположенность есть буквально ко всему у человека. Просто в жизни рвется там, где тонко. У кого-то это будет сердечное заболевание, у кого-то – психическое.