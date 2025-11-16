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Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта

16 ноября 2025 08:13
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.

Передаются ли психические заболевания по наследству? Если да, то через поколение или напрямую?

Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта-2

Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
Если в жизни есть родственники, которые страдают какими-то любыми психическими расстройствами, то ли наркологическими, то ли психиатрическими, мы предполагаем, что да, это увеличивает шанс у человека заболеть. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А на генетическом уровне еще не проверяли? 

Юлия Каминская:
Считается, что генетическая предрасположенность есть буквально ко всему у человека. Просто в жизни рвется там, где тонко. У кого-то это будет сердечное заболевание, у кого-то – психическое. 

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# Медицина # Здоровье # Интервью # Александр Осенко # Юлия Каминская

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