Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.
Передаются ли психические заболевания по наследству? Если да, то через поколение или напрямую?
Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
Если в жизни есть родственники, которые страдают какими-то любыми психическими расстройствами, то ли наркологическими, то ли психиатрическими, мы предполагаем, что да, это увеличивает шанс у человека заболеть.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А на генетическом уровне еще не проверяли?
Юлия Каминская:
Считается, что генетическая предрасположенность есть буквально ко всему у человека. Просто в жизни рвется там, где тонко. У кого-то это будет сердечное заболевание, у кого-то – психическое.
Все болезни от нервов? Ответила директор РНПЦ психического здоровья – подробности здесь.