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Чего не хватает белорусской медицине? Мнение Юлии Каминской

16 ноября 2025 08:17
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А чего, на ваш взгляд, не хватает нашей медицине? 

Чего не хватает белорусской медицине? Мнение Юлии Каминской-2

Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
Вы знаете, нашей медицине хватает всего. И без лозунгов, без всего скажу, что мы очень хороши. Почему? Потому что мы доступны и качество достаточно высокое. 

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# Здоровье # Медицина # Интервью # Юлия Каминская # Александр Осенко

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