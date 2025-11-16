Чего не хватает белорусской медицине? Мнение Юлии Каминской

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А чего, на ваш взгляд, не хватает нашей медицине?
Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
Вы знаете, нашей медицине хватает всего. И без лозунгов, без всего скажу, что мы очень хороши. Почему? Потому что мы доступны и качество достаточно высокое.
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