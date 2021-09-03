Николай Щёкин о белорусских футболистах: при таких больших зарплатах и отдачи ноль?

Новости Беларуси. Встряхнуть всю систему белорусского футбола, научиться любить Родину сильнее, чем сверхприбыли, и драться до победы. 3 сентября Президент открыл новый спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Минск» и глаза функционерам на проблемы в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента часто критикуют: слишком возится со спортсменами. Ну, да. В других странах столько стадионов нет. А медалей зачастую больше. В процесс вникли даже политологи. Потому что большой спорт – это и есть политический престиж.