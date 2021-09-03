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Александр Лукашенко: не дай бог будет такой же провал, как в Токио

03 сентября 2021 17:32
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Новости Беларуси. Встряхнуть всю систему белорусского футбола, научиться любить Родину сильнее, чем сверхприбыли, и драться до победы. 3 сентября Президент открыл новый спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Минск» и глаза функционерам на проблемы в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: не дай бог будет такой же провал, как в Токио-1

Говорят, повинную голову меч не сечет. Поэтому пора поднимать ее и дух национальной сборной. Впереди маячит Париж. Задача стоит не повторить японский триумф с видом на триумфальную арку.

Александр Лукашенко: не дай бог будет такой же провал, как в Токио-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Буквально через три года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай бог будет такой же провал, как в Токио. Опять же, я не говорю, что олимпийский чемпион, но ты туда поехал, покажи свой лучший результат. Это вершина любого спортсмена. И сколько у нас спортсменов великих, которые этого результата не показали? Это бардак, отсутствие всякой дисциплины. А должна быть дисциплина.

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# Белорусские спортсмены # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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