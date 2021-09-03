Александр Лукашенко: не дай бог будет такой же провал, как в Токио

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально через три года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот же климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японию. Не дай бог будет такой же провал, как в Токио. Опять же, я не говорю, что олимпийский чемпион, но ты туда поехал, покажи свой лучший результат. Это вершина любого спортсмена. И сколько у нас спортсменов великих, которые этого результата не показали? Это бардак, отсутствие всякой дисциплины. А должна быть дисциплина.

Читайте также:

Александр Лукашенко – команде «Динамо-Минск»: в этом году третье место приемлемо. А в будущем году вы должны быть чемпионами

«Я думал, в футбол сыграем». Вот что подарили Александру Лукашенко на открытии нового спорткомплекса «Динамо-Минск»

Александр Лукашенко – Владимиру Базанову: не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле