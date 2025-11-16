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Все болезни от нервов? Ответила директор РНПЦ психического здоровья

16 ноября 2025 08:12
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
На самом ли деле все болезни у людей от нервов?

Все болезни от нервов? Ответила директор РНПЦ психического здоровья-2

Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
Мнения ученых могут расходиться. Я бы сказала, да. Но кроме инфекционных болезней. А вообще наша голова много определяет в нашей жизни, в том числе и в работе нашего тела. Поэтому говорит сейчас современная наука в психиатрии о том, что очень часты психосоматические заболевания. Этот перечень начался всего с семи болезней, а сейчас он становится более широким.

Александр Осенко:
Психосоматика – это ты сам себе придумал и потом ты и заболел?

Юлия Каминская:
Не совсем так, эти процессы более сложные, они все скрыты от сознания человека. Складываются определенные условия в жизни, определенные условия функционирования психики человека, последствия приводят к таким вот психосоматическим расстройствам.

Александр Осенко:
То есть надо приводить голову в порядок, чтобы не болеть?

Юлия Каминская:
Человек – это как единый космос, невозможно отделить голову от тела, а тело – от головы. И когда страдает какая-то одна часть, страдает и другая.

Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта – подробности здесь.

# Здоровье # Психология # Юлия Каминская # Александр Осенко # Медицина

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