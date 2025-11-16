«Надо рожать». Директор РНПЦ психического здоровья дала совет молодёжи

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.

Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:

Первого ребенка я родила, потому что вышла замуж, а второго очень хотела. Я всю жизнь училась, училась, а потом старший уже уходит. Все, он уже не живет с нами. На выходе он тогда был, так сказать, за пределами уже нашей семьи, в смысле физически. И это планированный ребенок. Я очень горжусь собой. На самом деле, не стесняюсь об этом говорить.

Я бы посоветовала не только молодым девушкам, а вообще нашей молодежи. Сейчас есть тенденция, скажем, рожать попозже, но если есть возможность и нет противопоказаний каких-то, нужно рожать сразу, вовремя, начиная с лет 20. Потому что потом детки подрастают, а когда родитель достаточно молод, они идут как бы рука об руку и счастливы на самом деле.

Все наживется. Сейчас государство дает нам очень большие возможности. И трехлетний декретный отпуск, и достаточно большие материальные дотации, которые позволяют детей рожать. Главное – не бояться этого. И это физиологически правильно – рожать детей.