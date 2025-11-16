Есть почвы, которые не нужно пахать. Белорусская наука пришла на помощь аграриям
В условиях непредсказуемой погоды и диктуемых ей сроков на помощь аграриям приходят наука и агротехнологии. Каждый год в Беларуси разрабатывают около десятка различных автоматизированных и роботизированных средств, включая беспилотные машины и комплексы для работы в агросекторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из новинок – почвообрабатывающий агрегат. Эта многофункциональная техника способна заменить сразу несколько машин.
Дмитрий Комлач, генеральный директор научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Это безотвальная обработка почвы. Понятно, в республике используется отвальная, но есть регионы и почвы, которые не нужно пахать, либо нужно перепахивать раз в 3-4 года. А вот этот комплексный подход нам позволит качественно вести подготовку, своевременно, быстро, и произвести посев тех или иных культур.
Новшества постоянно внедряются и в животноводстве. К примеру, роботизированная машина вместо человека способна следить за порядком на кормовом столе, а отечественный комплект оборудования поддержания микроклимата создавать благоприятные условия для содержания животных. Опытные образцы прошли испытание. Вскоре их запустят в серийное производство.