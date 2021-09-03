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Александр Лукашенко – Владимиру Базанову: не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле

03 сентября 2021 16:43
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Новости Беларуси. Тучи сгустились не только над новым футбольным стадионом «Динамо», но и над головами футбольных функционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко – Владимиру Базанову: не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле-1

Радостные эмоции от современного и красочного спортобъекта затмила блеклая игра белорусской сборной. На отборочном турнире чемпионата мира подопечные Георгия Кондратьева проиграли команде Чехии.

Александр Лукашенко – Владимиру Базанову: не понимаю, зачем ты футболистов выпустил вчера на поле-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо было, чтобы вот он первый, а может, и ты следом после вчерашних игр, особенно молодежка, как играла, чтобы я даже вас и не видел. Я не понимаю, зачем ты [председатель АБФФ Владимир Базанов – прим. ред.] футболистов выпустил вчера на поле. Они же вышли отдохнуть.

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# Футбол Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Базанов # Фотофакт

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