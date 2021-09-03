«Моя задача была протащить мяч к лицевой линии». Александр Лукашенко рассказал, как повредил колено

Новости Беларуси. Встряхнуть всю систему белорусского футбола, научиться любить Родину сильнее, чем сверхприбыли, и драться до победы. 3 сентября Президент открыл новый спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Минск» и глаза функционерам на проблемы в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент на футбольном поле чувствует себя не только как глава государства, но и как спортсмен. Что называется, в игровом виде спорта под № 1 он играл под 11-м номером.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там на правом крае под 11-м номером моя задача была протащить мяч к лицевой линии, подать, или как там сложится ситуация, – прострелить, дать пас. И я там повредил свое левое колено. Сберегите себя от травм. Ну, а тренерам я ничего желать не буду, а требую, чтобы они сделали из вас спортсменов.

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