«Я думал, в футбол сыграем». Вот что подарили Александру Лукашенко на открытии нового спорткомплекса «Динамо-Минск»

Новости Беларуси. Встряхнуть всю систему белорусского футбола, научиться любить Родину сильнее, чем сверхприбыли, и драться до победы. 3 сентября Президент открыл новый спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Минск» и глаза функционерам на проблемы в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент на футбольном поле чувствует себя не только как глава государства, но и как спортсмен. Что называется, в игровом виде спорта под № 1 он играл под 11-м номером. Теперь у первого лица майка с соответствующим номером.

Небольшой памятный подарок в честь открытия стадиона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думал, в футбол сыграем. У нас раньше № 1 была майка вратаря. Все было четко: первый номер, второй, третий, четвертый.