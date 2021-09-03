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«Я думал, в футбол сыграем». Вот что подарили Александру Лукашенко на открытии нового спорткомплекса «Динамо-Минск»

03 сентября 2021 17:09
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Новости Беларуси. Встряхнуть всю систему белорусского футбола, научиться любить Родину сильнее, чем сверхприбыли, и драться до победы. 3 сентября Президент открыл новый спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Минск» и глаза функционерам на проблемы в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я думал, в футбол сыграем». Вот что подарили Александру Лукашенко на открытии нового спорткомплекса «Динамо-Минск»-1

Президент на футбольном поле чувствует себя не только как глава государства, но и как спортсмен. Что называется, в игровом виде спорта под № 1 он играл под 11-м номером. Теперь у первого лица майка с соответствующим номером.

Небольшой памятный подарок в честь открытия стадиона.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думал, в футбол сыграем. У нас раньше № 1 была майка вратаря. Все было четко: первый номер, второй, третий, четвертый.

«Я думал, в футбол сыграем». Вот что подарили Александру Лукашенко на открытии нового спорткомплекса «Динамо-Минск»-4

Насколько глава государства будет часто облачаться в эту форму, не сказал. Зато Александр Лукашенко предупредил, что к футболистам зачастит – пока играть не станут лучше.

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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