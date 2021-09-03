Лукашенко на совещании по развитию спорта: только удивляться беспардонности вашей, около 70% от всех средств – зарплата

Новости Беларуси. Не будет результатов – не будет и поддержки. Александр Лукашенко заявил об этом во время открытия спортивного центра футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Государство вкладывает колоссальные деньги в развитие всех видов спорта. Все спортсмены сидят сегодня в основном на государственных плечах. Это, наверное, одна из причин того, что у нас не все ладится в большом спорте. Слишком всем хорошо, никуда не надо ходить, никого не надо просить – государство все обеспечит. Результата пока, особенно в футболе, я не вижу. Да и в хоккее, и в других видах то же самое. И можно только удивляться беспардонности вашей. Около 70 % от всех денежных средств – заработная плата. А на развитие, а на содержание? Опять: «Государство, государство там решит». Я хотел бы услышать объяснения по этому поводу. Почему у вас 70 % всех денежных поступлений на клубы шло на зарплату? Вы приходили ко мне постоянно, ставили вопросы. Я всегда шел навстречу. И для меня было главное перед Олимпиадой: пусть каждый спортсмен скажет, что мы еще не сделали. Все до единого говорили. И это действительно было так, все сделали, что просили, и даже невозможное. И результат известен.

Я понимаю, что конкуренция выросла. Я понимаю, что мы, наверное, вряд ли будем бежать лучше, чем африканские спортсмены. Но в технических-то видах спорта мы всегда – в легкой атлетике, допустим – имели какие-то результаты. Так и в других – понятно, до 20 медалей. Где эти школы? То, что происходит в футболе, недопустимо. И это касается всех, кто здесь сидит, из других видов спорта, федераций. Я не собираюсь тут какой-то анализ делать. Я подготовился, и анализ у меня есть, просто нет необходимости это делать, заниматься болтовней. Хочу вас всех предупредить. Первое – выстраивайте систему. Книжки, что вы издали, мне передали – это хорошо. Программы, планы – это хорошо. Нужен результат. И каждый тренер, я уже говорил Баскову в хоккее, каждый тренер, кроме результата, должен на-гора выдавать два-три талантливых спортсмена. Из каждого клуба тренер по два-три спортсмена пусть наверх поднимет. Если этого нет и нет результата, значит, нет тренера. И не дай бог Комитет госконтроля мне доложит, что вы не отработали систему заработной платы нормально. Когда ты бегаешь, прыгаешь, просто занимаешься спортом в командах и так далее, ты получаешь среднюю зарплату. Все остальное – от результата. Нет результата – нет зарплаты. Шальных денег больше не будет.