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Новости по тегу #Футбол Беларуси

Футболисты «Торпедо» на выезде обыграли «Минск» в матче ЧБ
10 октября 2026 17:39

Футболисты «Торпедо» на выезде обыграли «Минск» в матче ЧБ

Футбольная сборная Беларуси обыграла команду Финляндии в матче Лиги наций
07 октября 2026 12:09

Футбольная сборная Беларуси обыграла команду Финляндии в матче Лиги наций

Артем Концевой включен в символическую сборную тура Лиги наций
05 октября 2026 11:34

Артем Концевой включен в символическую сборную тура Лиги наций

Сборная Беларуси сыграет с командой Сан-Марино в матче Лиги наций УЕФА
03 октября 2026 11:48

Сборная Беларуси сыграет с командой Сан-Марино в матче Лиги наций УЕФА

Юниорская сборная Беларуси по футболу уступила соперникам из России
25 сентября 2026 20:20

Юниорская сборная Беларуси по футболу уступила соперникам из России

Сборная Беларуси U-19 уступила соперникам из России в товарищеском матче
24 сентября 2026 19:10

Сборная Беларуси U-19 уступила соперникам из России в товарищеском матче

Алексей Бага покинул пост главного тренера «Торпедо-БелАЗ»
24 сентября 2026 11:44

Алексей Бага покинул пост главного тренера «Торпедо-БелАЗ»

Сборная Беларуси по футболу готовится к старту в Лиге наций
21 сентября 2026 17:33

Сборная Беларуси по футболу готовится к старту в Лиге наций

«Витебск» разгромил «Торпедо» в заключительном поединке 23-го тура ЧБ по футболу
21 сентября 2026 12:05

«Витебск» разгромил «Торпедо» в заключительном поединке 23-го тура ЧБ по футболу

«Ислочь» проиграла «Неману» в чемпионате Беларуси по Футболу
19 сентября 2026 18:05

«Ислочь» проиграла «Неману» в чемпионате Беларуси по Футболу

«Белшина» обыграла «Минск» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси
19 сентября 2026 11:35

«Белшина» обыграла «Минск» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси

Сборная Беларуси по футболу (U-15) сыграет на чемпионате мира
18 сентября 2026 18:05

Сборная Беларуси по футболу (U-15) сыграет на чемпионате мира