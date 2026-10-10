Новости по тегу #Футбол Беларуси

На футбольных аренах продолжается программа 24-го тура чемпионата Беларуси.
Победа – 1:0.
Вингер национальной команды внес весомый вклад в победу над дружиной Сан-Марино.
В номинально домашнем поединке в Будапеште команда Виктора Ганчаренко сыграет со сборной Сан-Марино.
Подопечные Дмитрия Чалея уступили – 1:2.
Поражение – 0:1. Повторный поединок состоится в воскресенье, 27 сентября.
Команду покинули и его помощники – Валерий Тарасенко, а также Владимир Невинский.
Этот турнир станет первым для Виктора Гончаренко во главе национальной дружины.
В воротах соперника побывали 6 безответных мячей. Причем 4 гола случились в первом тайме.
Счет 2:1 – «Неман» побеждает.
19 сентября запланированы еще три поединка тура.
Соревнования пройдут в октябре в Азербайджане.
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