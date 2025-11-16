«Мы не всегда можем оказать этим людям помощь» – Каминская о зависимости от соцсетей

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юлия Каминская.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Бич такой, наверное, у наших молодых людей – это зависимость от социальных сетей. Хотя и не только молодых. Уже многие взрослые сидят в телефонах. Как с этим дело обстоит?
Юлия Каминская, директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья:
К сожалению, да, действительно, в нашем обществе в связи с развитием такой вещи, как интернет, это уже перерастает в зависимости. Есть одна проблема. Мы не всегда можем оказать этим людям помощь, потому что они просто за ней не приходят. То есть эти люди считают, что у них все в порядке. Чаще всего к нам приходит зависимость, когда начали родственники бить с тревогу.
Поэтому мы даже не можем себе представить, потому что нет возможности без обращения пациента. Потому что мы учитываем права людей и по законодательству не имеем права насильно их освидетельствовать, именно как психотерапевты и психиатры. На самом деле это лечится. У нас есть программа. Но мы даже не знаем, каков объем трагедии по всей стране. Я думаю, что это достаточно серьезный бич. И опять-таки обращусь к родителям. Пожалуйста, следите, в каких сидят контентах ваши дети, ограничьте время нахождения у них до часа, до двух максимум. А лучше всего до часа в день.
Читайте также:
Все болезни от нервов? Ответила директор РНПЦ психического здоровья
Психические заболевания передаются по наследству? Узнали у эксперта
«Надо рожать». Директор РНПЦ психического здоровья дала совет молодежи