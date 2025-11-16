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В Чили пройдут президентские выборы. Впервые голосование станет обязательным

16 ноября 2025 07:51
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В Чили 16 ноября пройдут президентские выборы. Впервые голосование станет обязательным для всех граждан старше 18 лет. Тем, кто не придет на участки, грозит штраф. В пересчете на американскую валюту его размер составит около 35 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили пройдут президентские выборы. Впервые голосование станет обязательным-2

Ранее явка была добровольной. Ожидается, что именно молодежь, составляющая четверть всех избирателей, способна изменить политический ландшафт. Эксперты отмечают, что эта группа склонна поддерживать более радикальные решения, ожидая быстрых и конкретных результатов. К тому же голосование пройдет на фоне резкого роста преступности, жестких миграционных дебатов и рекордной политической поляризации. 

Президент, призванный решить эти проблемы, будет избран на четырехлетний срок. В бюллетени внесены восемь кандидатов. Эксперты считают, что ни один из них не сможет набрать необходимые для победы 50 % голосов в первом туре. Второй запланирован на 14 декабря. Также сегодня чилийцы переизберут парламент.

# Выборы

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