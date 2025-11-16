В Чили пройдут президентские выборы. Впервые голосование станет обязательным

В Чили 16 ноября пройдут президентские выборы. Впервые голосование станет обязательным для всех граждан старше 18 лет. Тем, кто не придет на участки, грозит штраф. В пересчете на американскую валюту его размер составит около 35 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее явка была добровольной. Ожидается, что именно молодежь, составляющая четверть всех избирателей, способна изменить политический ландшафт. Эксперты отмечают, что эта группа склонна поддерживать более радикальные решения, ожидая быстрых и конкретных результатов. К тому же голосование пройдет на фоне резкого роста преступности, жестких миграционных дебатов и рекордной политической поляризации.

Президент, призванный решить эти проблемы, будет избран на четырехлетний срок. В бюллетени внесены восемь кандидатов. Эксперты считают, что ни один из них не сможет набрать необходимые для победы 50 % голосов в первом туре. Второй запланирован на 14 декабря. Также сегодня чилийцы переизберут парламент.