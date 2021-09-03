На площади Победы временно перекроют движение. Узнали, какие ремонтные работы ведутся в Минске

Новости Беларуси. На площади Победы временно перекроют движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с заменой асфальтобетонного покрытия.
Новости Беларуси. На площади Победы временно перекроют движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это связано с заменой асфальтобетонного покрытия.
Обновлять проезжую часть проспекта Независимости от площади Победы (включая кольцо) до трамвайных путей на улице Козлова начнут 3 сентября. В выходные общественный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам. Сейчас идут подготовительные работы.
Сергей Одиноченко, мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
На данный момент производятся подготовительные работы к замене асфальтобетонного покрытия в виде выравнивания гранитного борта, ремонта ливневых коммуникаций. В связи с износом асфальтобетонного покрытия будут произведены работы по его замене.