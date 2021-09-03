Руководство Мингорисполкома встретилось с членами совета старейшин в Ратуше. Они обсудили перспективы развития Минска

Все вместе обсудили итоги и планы взаимодействия, проблемы и перспективы развития столицы. В том числе дальнейшее усовершенствование общественного транспорта, реконструкцию подземных инженерных коммуникаций, а также вопрос электро- и теплоснабжения. Отдельная тема – вакцинация и масочный режим. Владимир Кухарев поблагодарил минчан за значимый вклад в развитие столицы, а также активное участие в жизни города.

Владимир Белохвостов, председатель совета старейшин при Мингорисполкоме:

За свою деятельность совет трижды рассмотрел перспективы развития города, изменения генерального плана. Это использование электричества, тепла, отопления домов с помощью комбинированной схемы, теплоснабжения и электроснабжения. А ведь это и подстанции, и кабеля. Мы уже три года как приняли решение о корректировке схем теплоснабжения и электроснабжения. Это очень актуально, потому что атомная станция набирает силы. Кому, как не нам, знать лучше город, особенно то, что расположено под землей, которые посвятили жизнь развитию города.