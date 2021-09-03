Александр Лукашенко – команде «Динамо-Минск»: в этом году третье место приемлемо. А в будущем году вы должны быть чемпионами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы будете играть плохо, считайте, что каждый день вы будете у меня на контроле. Я у вас буду очень часто бывать, и уже трудно будет и спортсменам, и тренерам. Поэтому лучше играйте хорошо. В этом году третье место приемлемо, ниже – нельзя. А в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол – вот на что я рассчитываю. Если «Динамо» заиграет, если оно будет однозначно лидером, поверьте, и БАТЭ, и «Гомель», и «Шахтер», и многие другие будут другими. Они не позволят «Динамо» быть первыми. Так они мыслят. А я хочу, чтобы вы были первыми. Для того, чтобы вы, как паровоз, потащили за собой эти футбольные вагоны.

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