Александр Лукашенко – команде «Динамо-Минск»: в этом году третье место приемлемо. А в будущем году вы должны быть чемпионами

Новости Беларуси. Встряхнуть всю систему белорусского футбола, научиться любить Родину сильнее, чем сверхприбыли, и драться до победы. 3 сентября Президент открыл новый спортивный комплекс футбольного клуба «Динамо-Минск» и глаза функционерам на проблемы в спорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко предупредил, что к футболистам зачастит – пока играть не станут лучше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы будете играть плохо, считайте, что каждый день вы будете у меня на контроле. Я у вас буду очень часто бывать, и уже трудно будет и спортсменам, и тренерам. Поэтому лучше играйте хорошо. В этом году третье место приемлемо, ниже – нельзя. А в будущем году вы должны быть чемпионами. Вы должны встряхнуть весь футбол – вот на что я рассчитываю. Если «Динамо» заиграет, если оно будет однозначно лидером, поверьте, и БАТЭ, и «Гомель», и «Шахтер», и многие другие будут другими. Они не позволят «Динамо» быть первыми. Так они мыслят. А я хочу, чтобы вы были первыми. Для того, чтобы вы, как паровоз, потащили за собой эти футбольные вагоны.
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