Александр Лукашенко – спортсменам: смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо

Новости Беларуси. Не будет результатов – не будет и поддержки. Об этом 3 сентября Александр Лукашенко заявил во время открытия спортивного центра футбольного клуба «Динамо-Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске открыли спортивный центр футбольного клуба «Динамо-Минск». Как он выглядит? Созданы все условия для хороших результатов на поле. Президент нацеливает ребят на результат и вопрос с белорусским футболом обещает держать на личном контроле, часто приезжая в клуб.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если вы решили играть в эту прекрасную игру, самую популярную в нашей стране и во всем мире, и у вас перед глазами зеленый цвет (я имею в виду доллар), может быть, розовый – евро, и так далее, вы никогда не станете футболистами и спортсменами.

Вы должны приходить сюда для того, чтобы играть в футбол. Если вы будете стремиться к этому, на начальном этапе своей жизни вы получите материальное вознаграждение для того, чтобы нормально жить. Это я вам обещаю, государство это обеспечит вам. Все остальное дальше за вами. Будете играть – будете и зарплату получать, и все остальное. Не будете играть – вы будете просто неконкурентоспособны, извините за эту откровенность. Лукашенко о проигрыше на отборе на ЧМ по футболу: «Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть» Потому что смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Это не только вчерашний день, где мы вроде бы блестяще выступили. Я вот руководителю федерации задал вопрос, зачем он выпустил вообще молодежную команду на футбольное поле вчера. Они не собрались играть.

Запомните, это вам урок: хотите играть – играйте. Вы должны этим заниматься каждый день, каждый день с утра до вечера. Если вы этого не понимаете, вы не футболист. Я это говорю из своего опыта. Тогда не было таких условий. Мы даже мечтать не могли вот об этом. Это все создано за счет белорусского народа – я хочу, чтобы вы это помнили. А вы будете помнить это только тогда и понимать, если вас к этому сподвигнут ваши наставники, тренеры. И будьте патриотами своей страны. Вы не для меня играете, вы играете для тех людей, которые платят вам деньги – небольшие, кому-то – большие. Вы для них играете. Если вы будете стремиться стать спортсменами настоящими, если вы будете любить свою страну, свою родину, считайте, что мы договорились и поддержку вы всегда получите.

После этой части мероприятия состоялось совещание по вопросу о развитии спорта в стране. Государство вкладывает большие деньги в развитие инфраструктуры, подготовку тренеров и игроков. А где достижения?