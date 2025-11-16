Новая коммунальная техника поступила в Брест

Коммунальные службы к холодному сезону начали готовиться заблаговременно. В Бресте к зиме закуплена современная техника: два съемных пескоразбрасывателя для самосвала МАЗ и новый погрузчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально только вчера они сошли с конвейера и уже работают на улицах. Погрузчик задействован в уборке листвы. С наступлением морозов будет применяться для обработки дорог противогололедными материалами.

Игорь Слепченко, главный инженер производственного коммунального предприятия «Коммунальник» Бреста:

Самосвалы будут использоваться круглогодично для нужд озеленения в летний период, в зимний – для подсыпки территории, обработки противогололедными материалами вместе с новыми пескоразбрасывателями. Погрузчик фронтовой 342-й «Амкодор» будет использоваться круглый год для нужд озеленения, для погрузки земли, для планировки земли, зимой – для уборки снега и погрузки песко-соляной смеси.

В целом к зиме коммунальные службы Брестской области отремонтировали почти 600 единиц снегоуборочной техники. Для обработки дорог и тротуаров заготовлено около 40 тысяч тонн песко-соляной смеси. Этого запаса хватит даже на самую суровую зиму.