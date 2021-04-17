«Чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной». Как в Беларуси прошёл субботник?
Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики и спасатели, преподаватели и студенты, депутаты и пенсионеры. Свои задачи были и у коллектива нашего телеканала.
Знакомьтесь с теми, кто старался для общего дела.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы периодически занимаемся этим – когда-то красим, когда-то помогаем в ремонте. А в последние годы действительно высаживаем все вместе деревья, кустарники, лес, для того чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной.
Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам все под силу»
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Это деревья, которые уже три года росли у Храма-памятника. И когда мы узнали о том, что будет возрождаться аллея, мы, естественно, попросились не просто участвовать, но чтобы эти деревья, которых касалась сугубая благодать Божья, потому что они находились рядом с храмом, положили начало этой аллее.
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Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мне очень приятно находиться здесь вместе с военнослужащими Гродненского гарнизона, принимать участие в субботнике, вложить частичку своего труда для того, чтобы на Гродненщине еще в одном уголке стало лучше и краше.
Анна Варфоломеева, секретарь Федерации профсоюзов Беларуси:
На протяжении многих лет мы работаем на Кургане Славы. И не только в этот республиканский субботник, но и когда есть возможность, мы приезжаем сюда и ухаживаем за этим мемориалом. Курган Славы – это не просто памятник Победы, это еще памятник единения людей.
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Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Копыль – это столица Дня письменности 2021 года. Чтобы нам не было стыдно в первое воскресенье 5 сентября приехать сюда, чтобы здесь тоже была какая-то маленькая часть нашего труда, нашей души – вот такие красивые клены. Я думаю, что расцветут уже, позеленеют, и мы их будем видеть.