«Чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной». Как в Беларуси прошёл субботник?

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики и спасатели, преподаватели и студенты, депутаты и пенсионеры. Свои задачи были и у коллектива нашего телеканала. Знакомьтесь с теми, кто старался для общего дела.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы периодически занимаемся этим – когда-то красим, когда-то помогаем в ремонте. А в последние годы действительно высаживаем все вместе деревья, кустарники, лес, для того чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной. ​Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам все под силу»

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мне очень приятно находиться здесь вместе с военнослужащими Гродненского гарнизона, принимать участие в субботнике, вложить частичку своего труда для того, чтобы на Гродненщине еще в одном уголке стало лучше и краше.