Иван Кубраков: задача всех граждан Беларуси – всеми силами поддерживать порядок во всех смыслах этого слова

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это не просто традиция, это не просто возможность поработать с коллективом, это еще укрепление корпоративного духа, потому что мы знаем, что общий труд, особенно физический, укрепляет коллектив. И для сотрудников органов внутренних дел это очень важно. Наша задача, всех граждан Республики Беларусь, – всеми силами наводить, а самое главное, поддерживать порядок во всех смыслах этого слова.