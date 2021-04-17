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Иван Кубраков: задача всех граждан Беларуси – всеми силами поддерживать порядок во всех смыслах этого слова

17 апреля 2021 19:09
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Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков: задача всех граждан Беларуси – всеми силами поддерживать порядок во всех смыслах этого слова-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это не просто традиция, это не просто возможность поработать с коллективом, это еще укрепление корпоративного духа, потому что мы знаем, что общий труд, особенно физический, укрепляет коллектив. И для сотрудников органов внутренних дел это очень важно. Наша задача, всех граждан Республики Беларусь, – всеми силами наводить, а самое главное, поддерживать порядок во всех смыслах этого слова.

Иван Кубраков: задача всех граждан Беларуси – всеми силами поддерживать порядок во всех смыслах этого слова-4

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