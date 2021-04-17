Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Я всегда принимал участие во всех субботниках – всю жизнь, сколько себя помню, наверное, с 15 лет, а может и раньше. Все собрались и работают на благо всех, то есть на общество, на страну, на город, на район, делают его чище, красивее.