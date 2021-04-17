Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

Новости Беларуси. 17 апреля в Гродно участники субботника работали на строительстве онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы
Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Я всегда принимал участие во всех субботниках – всю жизнь, сколько себя помню, наверное, с 15 лет, а может и раньше. Все собрались и работают на благо всех, то есть на общество, на страну, на город, на район, делают его чище, красивее.
К субботнику присоединились около 300 тысяч жителей Гродненской области. Вместе они заработали более 750 тысяч рублей.