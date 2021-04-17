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Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

17 апреля 2021 13:01
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Новости Беларуси. 17 апреля в Гродно участники субботника работали на строительстве онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет-1

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Я всегда принимал участие во всех субботниках – всю жизнь, сколько себя помню, наверное, с 15 лет, а может и раньше. Все собрались и работают на благо всех, то есть на общество, на страну, на город, на район, делают его чище, красивее.

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет-4

К субботнику присоединились около 300 тысяч жителей Гродненской области. Вместе они заработали более 750 тысяч рублей.

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет-7

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# Субботники в Беларуси # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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