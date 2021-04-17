Игорь Сергеенко на субботнике: «Нужно развивать наши лесные угодья и заниматься посадками нового леса»

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Работа интересная, Логойский район по-своему интересный. Настроение хорошее, погода установилась прекрасная.
В Беларуси 40 % лесов, поэтому надо поддерживать их в надлежащем состоянии, нужно развивать наши лесные угодья и заниматься посадками нового леса. Лес – наше богатство. И только беречь.