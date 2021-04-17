Прямой эфир

Игорь Сергеенко на субботнике: «Нужно развивать наши лесные угодья и заниматься посадками нового леса»

17 апреля 2021 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко на субботнике: «Нужно развивать наши лесные угодья и заниматься посадками нового леса»-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Работа интересная, Логойский район по-своему интересный. Настроение хорошее, погода установилась прекрасная.

В Беларуси 40 % лесов, поэтому надо поддерживать их в надлежащем состоянии, нужно развивать наши лесные угодья и заниматься посадками нового леса. Лес – наше богатство. И только беречь.

Игорь Сергеенко на субботнике: «Нужно развивать наши лесные угодья и заниматься посадками нового леса»-4

Читайте также:

Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»

Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

# Субботники в Беларуси # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: хорошо будет когда-нибудь под старость пройти по этой тропинке в Александрии
17 апреля 2021 17:43

Лукашенко: хорошо будет когда-нибудь под старость пройти по этой тропинке в Александрии

«Мы переплывали на лодке отсюда». Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о малой родине
17 апреля 2021 17:37

«Мы переплывали на лодке отсюда». Александр Лукашенко поделился воспоминаниями о малой родине

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»
17 апреля 2021 17:17

Александр Лукашенко: «Я недавно был в больнице. Взяли кровь на анализ»