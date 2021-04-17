Генеральный директор СТВ на субботнике: мы приехали сюда, потому что мы большая команда, мы любим свою работу

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности. Медики и спасатели, преподаватели и студенты, депутаты и пенсионеры. Свои задачи были и у коллектива нашего телеканала.
Кирилл Казаков, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Телеканал СТВ присоединился к субботнику. Естественно, как говорится, мы убираем свою малую родину. У нас новый объект: у нас в кинотеатре «Электрон» есть две большие студии, в которых мы планируем в том числе через две недели запускать новое ток-шоу «По существу». Но мы работаем здесь все – и новостники, и люди, которые делают развлекательное вещание, и бухгалтерия, и водители. Мы приехали сюда, потому что мы большая команда, мы любим свою работу и делаем ее от чистого сердца.