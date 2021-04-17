Генеральный директор СТВ на субботнике: мы приехали сюда, потому что мы большая команда, мы любим свою работу

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности. Медики и спасатели, преподаватели и студенты, депутаты и пенсионеры. Свои задачи были и у коллектива нашего телеканала.