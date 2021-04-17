Прямой эфир

Андрей Швед: сделано всё, чтобы восстановить имена всех замученных не только в «Тростенце», но и во всей Беларуси

17 апреля 2021 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед: сделано всё, чтобы восстановить имена всех замученных не только в «Тростенце», но и во всей Беларуси-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Сегодня мы в «Тростенце» не просто отдаем дань памяти тем, кто здесь был замучен, уничтожен, убит немецкими оккупантами и их пособниками. Мы сегодня, в Год единения нашей белорусской нации, говорим о том, что сделано все возможное для того, чтобы восстановить имена всех замученных, убиенных не только в «Тростенце», а во всей Беларуси.

Андрей Швед: сделано всё, чтобы восстановить имена всех замученных не только в «Тростенце», но и во всей Беларуси-4

Читайте также:

Иван Кубраков: задача всех граждан Беларуси всеми силами поддерживать порядок во всех смыслах этого слова

Куда направят деньги, собранные на республиканском субботнике? Отвечает заместитель премьер-министра Беларуси

Генеральный директор СТВ на субботнике: мы приехали сюда, потому что мы большая команда, мы любим свою работу

# Субботники в Беларуси # общество # Андрей Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется
17 апреля 2021 20:05

Александр Лукашенко: я терпел, красные линии рисовал для себя. А сейчас мы их будем мочить так, что им худо не покажется

«200 человек приехали с удовольствием». Белкоопсоюз провёл субботник в хозяйстве по выращиванию норок
17 апреля 2021 19:48

«200 человек приехали с удовольствием». Белкоопсоюз провёл субботник в хозяйстве по выращиванию норок

«Чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной». Как в Беларуси прошёл субботник?
17 апреля 2021 19:20

«Чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной». Как в Беларуси прошёл субботник?