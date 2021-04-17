Андрей Швед: сделано всё, чтобы восстановить имена всех замученных не только в «Тростенце», но и во всей Беларуси

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодня мы в «Тростенце» не просто отдаем дань памяти тем, кто здесь был замучен, уничтожен, убит немецкими оккупантами и их пособниками. Мы сегодня, в Год единения нашей белорусской нации, говорим о том, что сделано все возможное для того, чтобы восстановить имена всех замученных, убиенных не только в «Тростенце», а во всей Беларуси.