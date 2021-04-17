Прямой эфир

Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»

17 апреля 2021 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Традицию республиканского субботника 17 апреля поддержали работники секретариата и члены Президиума Совета Республики, руководство администрации и жители Московского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»-1

Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»-3

Во главе с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой они высадили на площади Франтишка Богушевича аллею, посвященную Году народного единства.

Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»-6

Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»-8

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Действительно высаживаем все вместе деревья, кустарники, лес для того, чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной.

В очередной раз в Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам все под силу. Люди у нас хорошие, понимающие, добрые, отзывчивые.

Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»-11

Читайте также:

Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы

Юрий Караев: я всегда принимал участие во всех субботниках, наверное, с 15 лет

Министр информации на субботнике в Копыле: «Это праздник созидания»

# Субботники в Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы лет через 50 мы увидели красивые леса». На субботнике сотрудники МЧС посадили более 10 тысяч саженцев сосны и ели
17 апреля 2021 13:55

«Чтобы лет через 50 мы увидели красивые леса». На субботнике сотрудники МЧС посадили более 10 тысяч саженцев сосны и ели

Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы
17 апреля 2021 13:09

Владимир Караник о субботнике: будет возможность сказать, что немножко руку к стройке онкодиспансера в Гродно приложили и мы

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю
17 апреля 2021 13:01

По-прежнему дождливо и холодно? Какая погода будет в Беларуси в ближайшую неделю