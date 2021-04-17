Наталья Кочанова: «В Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам всё под силу»

Новости Беларуси. Традицию республиканского субботника 17 апреля поддержали работники секретариата и члены Президиума Совета Республики, руководство администрации и жители Московского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во главе с председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой они высадили на площади Франтишка Богушевича аллею, посвященную Году народного единства.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Действительно высаживаем все вместе деревья, кустарники, лес для того, чтобы сделать нашу страну более красивой, комфортной, уютной.

В очередной раз в Год единения я для себя делаю вывод: мы должны быть вместе, а вместе нам все под силу. Люди у нас хорошие, понимающие, добрые, отзывчивые.