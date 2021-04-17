Григорий Азарёнок: чтобы узнать, почему началась Первая мировая война, нужно посмотреть на её итоги

Новости Беларуси. Будет ли война? Этим вопросом на неделе задавались многие. Украина, Соединенные Штаты – кто за этим стоит и что готовит нам 2021-й? Долго ли продлится мир, когда некоторым влиятельным представителям мировой элиты так хочется войны? Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть истина, а правда всегда одна. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Начало XX века – каким беззаботным веком прогресса и гуманизма представлялся он многим. Шведский король на отдыхе. Кайзер Германии Вильгельм кормит уточек.

Григорий Азаренок:

Вот норвежский король.

Григорий Азаренок:

Король Испании.

Григорий Азаренок:

Народ приветствует своих монархов. Император Николай II. Но мировая закулиса уже вынашивает отнюдь не мирные планы.

Григорий Азаренок:

Многие задаются вопросом: почему началась Первая мировая? Ведь монархи были сплошь родственниками. Почему, казалось бы, просвещенные народы уничтожали друг друга с невиданной ранее яростью? Чтобы узнать ответ, нужно посмотреть на итоги. Кто оказался в выигрыше? Континент лежит в руинах. Пали все империи: российская, турецкая, германская, австро-венгерская. Но англосаксы и стоящий за ними мировой финансовый капитал, мировой Шейлок, обогатились, стали могущественными.

Григорий Азаренок:

Затем они взрастили чудовище под названием нацистская Германия. Они кормили Гитлера сырьем, финансами, технологиями и оружием. Они отдали ему на растерзание Чехословакию. Они направили его на Восток. Сожженные белорусские деревни, казненные партизаны, миллионы убитых и замученных – все это отливалось в доходы ненасытных хозяев денег.

Григорий Азаренок:

Они не остановятся ни перед чем. Нет более жестоких, более безумных маньяков. Не сомневаясь ни секунды, только ради понтов, как сейчас сказали бы, они сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Потом они изобрели цветные революции. Подлую, иезуитскую технологию. Якобы ненасильственную. Но после таких переворотов всегда во всех случаях начинается война. И вот уже в праздник Воскресения Христова на Белград летят авиабомбы с надписью: «Счастливой Пасхи».

Григорий Азаренок:

Сейчас они снова жаждут войны. Она обогащает их. Она дает им рынки. Они словно вампиры, которые живут, пока питаются человеческой кровью. Они хотели принести эту беду сюда. Еще раз напомню, кто стоял за Тихановской – Бернар-Анри Леви, кровавый пастырь революций в Ливии, Египте и Украине. Понимаете, кого победил наш Президент? С какими подлыми, злобными и коварными силами мы столкнулись? Имеющий глаза – увидит.

Григорий Азаренок:

Здесь они проиграли. Кровавые стервятники вновь слетелись в Украину. Маркитанты потирают руки. Они кличут новые трагедии. Алексей Дзермант: это очень выгодный бизнес – развязал войну, а потом предлагаешь услуги по примирению Вчера была шестая годовщина убийства писателя Олеся Бузины. Он пытался словом остановить это кровавое безумие.