Куда направят деньги, собранные на республиканском субботнике? Отвечает заместитель премьер-министра Беларуси

Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Решили в этом году средства собранные направить в два основных места. Первое – это укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, чтобы улучшить помощь, первую помощь населению и так далее.

И второе. Так как этот год у нас – год 80-летия с начала Великой Отечественной войны, мы, конечно, особое внимание уделяем памятникам, сохранности памятников, реставрации памятников, мест захоронения наших героев. Поэтому 50 % от средств пойдут именно на это благое дело.