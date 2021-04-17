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Куда направят деньги, собранные на республиканском субботнике? Отвечает заместитель премьер-министра Беларуси

17 апреля 2021 19:13
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Новости Беларуси. Республиканский субботник позволил собрать на его счет свыше 9 миллионов рублей. По традиции заработанные средства идут на реализацию важных социальных проектов. Так что эту апрельскую субботу можно по праву считать еще и днем всенародной благотворительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Куда направят деньги, собранные на республиканском субботнике? Отвечает заместитель премьер-министра Беларуси-1

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Решили в этом году средства собранные направить в два основных места. Первое – это укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, чтобы улучшить помощь, первую помощь населению и так далее.

И второе. Так как этот год у нас – год 80-летия с начала Великой Отечественной войны, мы, конечно, особое внимание уделяем памятникам, сохранности памятников, реставрации памятников, мест захоронения наших героев. Поэтому 50 % от средств пойдут именно на это благое дело.

Куда направят деньги, собранные на республиканском субботнике? Отвечает заместитель премьер-министра Беларуси-4

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# Субботники в Беларуси # общество # Александр Субботин # Фотофакт

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