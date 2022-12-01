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Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны

01 декабря 2022 16:29
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Новости Беларуси. Силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 декабря во время совещания по вопросам обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военных Президент собрал планово, чтобы проанализировать эффективность мер по защите и определить, в каком направлении нам нужно двигаться дальше. Ситуация вокруг нас неспокойная. Александр Лукашенко убежден: Украина намерена любыми способами втянуть в конфликт страны НАТО. Ситуация накаляется и на западном направлении – наши европейские соседи наращивают военную мощь. Впрочем, миролюбивая политика Беларуси неизменна. Мы хотим жить в добрососедстве. Но, как не раз подчеркивал Президент, хочешь мира – готовься к войне. Потому укреплению обороноспособности государства – особое внимание.

Все подробности у Алены Сыровой.

Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны-1

Когда на территорию польского села Пшеводув две недели назад упала ракета, мир замер в ужасе на несколько часов, подогреваемый возгласами политического руководства Украины, выступившего в роли следователя, прокурора и судьи, за полчаса вынесшего вердикт: «ракета российская», а значит, это долгожданный повод для столкновения НАТО и России. Вот только в Вашингтоне от такой спешки и перспективы в восторге не остались.

Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны-4

Джо Байден, президент США:
Есть предварительная информация, которая оспаривает, что запуск был российскими ракетами. Я не хочу этого утверждать, пока мы полностью не проведем расследование. Но маловероятно, по мнению руководства, что он был выпущен из России. Но мы посмотрим.

Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны-7

Этот инцидент – красноречивая демонстрация того, насколько сегодня взрывоопасна ситуация. Велики ставки, как и вероятность масштабного конфликта на Европейском континенте. Впрочем, к тому, что имеем, наши оппоненты шли годами (это о наращивании военной мощи, скоплении сил у рубежей). Основные этапы остались вне поля зрения СМИ, но не военных. Президент регулярно общается с военными (публично и нет), созывает Совбез, чтобы адекватно реагировать на малейшие изменения ситуации. Сегодняшнее совещание, посвященное обороне Беларуси, не исключение из плана.

Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны-10

В ожидании Главнокомандующего военные и гражданские, но ответственные за безопасность страны, изучают документы под грифом «секретно», обмениваются мнениями. В зале заседаний Совета безопасности руководители силовых ведомств страны. Все они фиксируют рост количества провокаций вблизи госграницы. С этого Александр Лукашенко и начал разговор.

Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО. Подробнее.

Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны-13

К сожалению или к счастью, военная повестка стала рутинной. К сожалению – потому что куда лучше говорить о мире и строить мирные планы, а к счастью – потому что белорусов, в отличие от многих других, посвящают в то, что происходит. Даже в такой закрытой сфере. Оттого спокойнее в это неспокойное время.

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# Национальная безопасность # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Джо Байден # Владимир Зеленский # Фотофакт

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