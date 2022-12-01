Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны

Новости Беларуси. Силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 декабря во время совещания по вопросам обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военных Президент собрал планово, чтобы проанализировать эффективность мер по защите и определить, в каком направлении нам нужно двигаться дальше. Ситуация вокруг нас неспокойная. Александр Лукашенко убежден: Украина намерена любыми способами втянуть в конфликт страны НАТО. Ситуация накаляется и на западном направлении – наши европейские соседи наращивают военную мощь. Впрочем, миролюбивая политика Беларуси неизменна. Мы хотим жить в добрососедстве. Но, как не раз подчеркивал Президент, хочешь мира – готовься к войне. Потому укреплению обороноспособности государства – особое внимание. Все подробности у Алены Сыровой.

Когда на территорию польского села Пшеводув две недели назад упала ракета, мир замер в ужасе на несколько часов, подогреваемый возгласами политического руководства Украины, выступившего в роли следователя, прокурора и судьи, за полчаса вынесшего вердикт: «ракета российская», а значит, это долгожданный повод для столкновения НАТО и России. Вот только в Вашингтоне от такой спешки и перспективы в восторге не остались.

Джо Байден, президент США:

Есть предварительная информация, которая оспаривает, что запуск был российскими ракетами. Я не хочу этого утверждать, пока мы полностью не проведем расследование. Но маловероятно, по мнению руководства, что он был выпущен из России. Но мы посмотрим.

Этот инцидент – красноречивая демонстрация того, насколько сегодня взрывоопасна ситуация. Велики ставки, как и вероятность масштабного конфликта на Европейском континенте. Впрочем, к тому, что имеем, наши оппоненты шли годами (это о наращивании военной мощи, скоплении сил у рубежей). Основные этапы остались вне поля зрения СМИ, но не военных. Президент регулярно общается с военными (публично и нет), созывает Совбез, чтобы адекватно реагировать на малейшие изменения ситуации. Сегодняшнее совещание, посвященное обороне Беларуси, не исключение из плана.