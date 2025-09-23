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Победит не техника, а душа! Смотрите новое караоке-шоу «Шум пятницы»

23 сентября 2025 12:01
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Вы привыкли, что на сцене только профессиональные артисты? Новое караоке-шоу на РТР-Беларусь рушит стереотипы. 

Победит не техника, а душа! Смотрите новое караоке-шоу «Шум пятницы»-2

Шанс есть у каждого. Большая сцена, свет софитов и любимые песни!

Победит не техника, а душа! Смотрите новое караоке-шоу «Шум пятницы»-4

Пятничный вечер докажет, что самые яркие звезды рождаются под фанфары караоке-шоу «Шум пятницы», где победителей ждут не только аплодисменты, но и ощутимый денежный приз, заработанный в командной игре. 

Победит не техника, а душа! Смотрите новое караоке-шоу «Шум пятницы»-6

Здесь нет жюри в строгих костюмах. Судьбу смельчаков определят гости шоу. Именно от них зависит ход игры и сумма выигрыша.

Победит не техника, а душа! Смотрите новое караоке-шоу «Шум пятницы»-8

Мы открываем двери в мир, где главное не идеальный слух, а искренняя эмоция, где побеждает не техника, а душа. 

Уже 10 октября на РТР-Беларусь стартует самое выгодное караоке-шоу страны «Шум пятницы»

# Музыка # Конкурс

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