Победит не техника, а душа! Смотрите новое караоке-шоу «Шум пятницы»

Вы привыкли, что на сцене только профессиональные артисты? Новое караоке-шоу на РТР-Беларусь рушит стереотипы.
Вы привыкли, что на сцене только профессиональные артисты? Новое караоке-шоу на РТР-Беларусь рушит стереотипы.
Шанс есть у каждого. Большая сцена, свет софитов и любимые песни!
Пятничный вечер докажет, что самые яркие звезды рождаются под фанфары караоке-шоу «Шум пятницы», где победителей ждут не только аплодисменты, но и ощутимый денежный приз, заработанный в командной игре.
Здесь нет жюри в строгих костюмах. Судьбу смельчаков определят гости шоу. Именно от них зависит ход игры и сумма выигрыша.
Мы открываем двери в мир, где главное не идеальный слух, а искренняя эмоция, где побеждает не техника, а душа.
Уже 10 октября на РТР-Беларусь стартует самое выгодное караоке-шоу страны «Шум пятницы».