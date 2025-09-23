Победит не техника, а душа! Смотрите новое караоке-шоу «Шум пятницы»

Вы привыкли, что на сцене только профессиональные артисты? Новое караоке-шоу на РТР-Беларусь рушит стереотипы.

Шанс есть у каждого. Большая сцена, свет софитов и любимые песни!

Пятничный вечер докажет, что самые яркие звезды рождаются под фанфары караоке-шоу «Шум пятницы», где победителей ждут не только аплодисменты, но и ощутимый денежный приз, заработанный в командной игре.

Здесь нет жюри в строгих костюмах. Судьбу смельчаков определят гости шоу. Именно от них зависит ход игры и сумма выигрыша.