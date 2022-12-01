«Никакого излишества». Министр обороны рассказал, по какому принципу Беларусь будет укреплять свои рубежи

Новости Беларуси. Силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 декабря во время совещания по вопросам обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военных Президент собрал планово, чтобы проанализировать эффективность мер по защите и определить, в каком направлении нам нужно двигаться дальше.

Об уроках и не только уже за закрытыми дверями Президент и участники совещания говорили около трех часов. После министр обороны разложил основные посылы. Важнейший из которых – просьба внимательно слушать и слышать, что говорит Президент. В военном деле формулировки имеют не последнее значение.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Видим, что обстановка не становится лучше. Идет ее нагнетание. Мы видим, что, к сожалению, наши соседние государства активными шагами милитаризуются. Военным языком мы называем это – идет заблаговременная подготовка к войне.

Я не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война, непосредственной подготовки нет. Подробнее.

Мы не собираемся никому угрожать, на кого-то нападать. Мы хотим на своей территории сами самостоятельно жить, принимать решения, соблюдать свой суверенитет, независимость, территориальную целостность. Содержать армию или сейчас втянуться в гонку вооружений, как говорят некоторые государства, мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике. И определенные социальные проблемы, простым языком говоря, положить. Из принципа разумной достаточности, первой необходимости, этот основной принцип, который глава государства подчеркнул, только исходить из него. Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Но прежде всего мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно.

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