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Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО

01 декабря 2022 10:41
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Новости Беларуси. Силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 декабря во время совещания по вопросам обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО-1

Военных Президент собрал планово, чтобы проанализировать эффективность мер по защите страны и определить, в каком направлении нам нужно двигаться дальше. Обстановка вокруг Беларуси, мягко говоря, непростая. Александр Лукашенко убежден: Украина намерена любыми способами втянуть в конфликт страны НАТО. Ситуация накаляется и на западном направлении: наши европейские соседи наращивают военную мощь. Кроме того, активничать стали и сбежавшие псевдопатриоты. Деструктивных вбросов с их стороны становится в разы больше.

Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Украина под любым предлогом пытается втянуть войска государств членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавними падениями ракет на территорию Польши. Одновременно со стороны беглой оппозиции, бандитов наших, все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершению террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из этих беглых не просто предатели, но экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже о том, что на территории Беларуси проживают их родственники.

На этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки. Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом. Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны.

Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО-7

Президент ориентирует военное руководство извлекать уроки из всего, что происходит рядом с нами. Сегодняшняя встреча призвана определить, нуждается ли актуальная оборонная стратегия в принятии дополнительных решений на уровне Президента.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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