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Кукуруза, часы, космонавты. В Борисове открыли выставку ёлочных игрушек, по которым можно изучать историю

01 декабря 2022 15:19
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Новости Беларуси. В Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева открылась выставка советских елочных игрушек и новогодних открыток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее представила коллекционер из Бобруйка Галина Жук. На протяжении 14 лет женщина собирала новогодние украшения и теперь готова поделиться редкими экспонатами с широкой публикой.

Окунулась в историю новогодней игрушки и Алеся Иванова.

Кукуруза, часы, космонавты. В Борисове открыли выставку ёлочных игрушек, по которым можно изучать историю-1

Сегодня елочные игрушки – всего лишь атрибут новогоднего праздника, но даже по обычным украшениям можно вполне изучить историю. Самые первые новогодние игрушки появились еще в далеких 1930-х годах. И представляли собой самоделки из ваты. После, в военный период, производство украшений было ограничено, и только в 1945-м на елках появляются картонажные игрушки.

Кукуруза, часы, космонавты. В Борисове открыли выставку ёлочных игрушек, по которым можно изучать историю-4

Мария Около-Кулак, заведующая детским отделом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева:
Елочные игрушки были представлены персонажами русских народных сказок. Это «Сказка о рыбаке и рыбке», «Морозко» знаменитая, «Конек-Горбунок» и сказка Пушкина о Золотом Петушке.

Кукуруза, часы, космонавты. В Борисове открыли выставку ёлочных игрушек, по которым можно изучать историю-7

Кукуруза, часы, космонавты. В Борисове открыли выставку ёлочных игрушек, по которым можно изучать историю-9

Кукуруза, часы, космонавты. В Борисове открыли выставку ёлочных игрушек, по которым можно изучать историю-11

Подробности в видеоматериале.

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# Коллекционирование # общество # Алеся Иванова # Галина Жук # Мария Около-Кулак # Платон Астапов # Анна Кубарская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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