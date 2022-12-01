Кукуруза, часы, космонавты. В Борисове открыли выставку ёлочных игрушек, по которым можно изучать историю

Новости Беларуси. В Борисовской центральной районной библиотеке имени Колодеева открылась выставка советских елочных игрушек и новогодних открыток, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее представила коллекционер из Бобруйка Галина Жук. На протяжении 14 лет женщина собирала новогодние украшения и теперь готова поделиться редкими экспонатами с широкой публикой. Окунулась в историю новогодней игрушки и Алеся Иванова.

Сегодня елочные игрушки – всего лишь атрибут новогоднего праздника, но даже по обычным украшениям можно вполне изучить историю. Самые первые новогодние игрушки появились еще в далеких 1930-х годах. И представляли собой самоделки из ваты. После, в военный период, производство украшений было ограничено, и только в 1945-м на елках появляются картонажные игрушки.

Мария Около-Кулак, заведующая детским отделом Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева:

Елочные игрушки были представлены персонажами русских народных сказок. Это «Сказка о рыбаке и рыбке», «Морозко» знаменитая, «Конек-Горбунок» и сказка Пушкина о Золотом Петушке.