Афганский мальчик выжил при перелете в отсеке шасси из Кабула в Дели

13-летний подросток из Афганистана тайком проник в отсек шасси самолета, который летел из Кабула в Нью-Дели. Об этом пишет ТАСС.

Он собирался добраться до Тегерана, но совершил ошибку и оказался в Индии. Мальчик летел без багажа и в легкой одежде, подвергнув себя риску переохлаждения, кислородного голодания и травм от шасси.

Специалисты считают его выживание в таких условиях редким случаем. Самолеты на такой высоте – от 9 до 12 тысяч метров – не предназначены для нахождения человека вне салона. По статистике, большинство подобных попыток заканчиваются трагически.

После посадки подростка обнаружили на взлетно-посадочной полосе и сдали сотрудникам службы безопасности. Он не получил никаких медицинских последствий и был возвращен в Кабул следующим рейсом.

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