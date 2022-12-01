Хренин: я не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнётся война, непосредственной подготовки нет

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мы детально доложили, что делается. Еще раз посмотрели, не допускаем ли ошибки. Потому что мы прекрасно понимаем, что содержать армию или сейчас втянуться в гонку вооружений, как это делают некоторые государства, – мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы. Поэтому принцип разумной достаточности, первой необходимости – основной. И глава государства подчеркнул: только исходить из него. Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Прежде всего мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно. Я не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И Президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки нет. Видя, как действуют наши соседи, мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои Вооруженные Силы, свое государство. Прежде всего к защите, к обороне.