«Извлекать уроки – важнейшая наша задача». Лукашенко определил задачи по защите Беларуси

Новости Беларуси. Силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 декабря во время совещания по вопросам обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военных Президент собрал планово, чтобы проанализировать эффективность мер по защите и определить, в каком направлении нам нужно двигаться дальше.

Попытки спровоцировать нас и втянуть либо в уже существующий конфликт, либо с помощью наших беглых устроить его изнутри будут лишь усиливаться. Наша задача – устоять.