«Извлекать уроки – важнейшая наша задача». Лукашенко определил задачи по защите Беларуси

Новости Беларуси. Силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 декабря во время совещания по вопросам обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военных Президент собрал планово, чтобы проанализировать эффективность мер по защите и определить, в каком направлении нам нужно двигаться дальше.
Попытки спровоцировать нас и втянуть либо в уже существующий конфликт, либо с помощью наших беглых устроить его изнутри будут лишь усиливаться. Наша задача – устоять.
Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть в конфликт страны НАТО. Подробнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня необходимо сделать срез того, что уже выполнено для защиты государства, и наметить, в каком направлении надо двигаться в дальнейшем. Я всегда повторял и еще раз хочу сказать: уроки, уроки, уроки из того, что происходит по периметру нашей Беларуси. Извлекать уроки – важнейшая наша задача. Оценить эффективность уже принятых мер по повышению обороноспособности государства. Определить потребность в принятии дополнительных решений на уровне Президента.
Читайте также:
«Никакого излишества». Министр обороны рассказал, по какому принципу Беларусь будет укреплять свои рубежи
Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провел совещание по вопросам обороны страны
Хренин: я не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война, непосредственной подготовки нет
Подписывайтесь на нас в Telegram!