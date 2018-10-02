Что было, то было: Пить или не пить – решаем сами/ Умер Роман Карцев/ Наши уже в Испании

Пить или не пить – решаем сами

Поначалу Мингорисполком распорядился на один год (с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года) кардинально ограничить ночью продажу алкоголя. В это время, если невмоготу, то, пожалуйста, в ресторан или в ночной клуб. Сообщили, что решение было принято в связи с проведением мероприятий, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. Вроде, как и правильно. Об этом и МВД и Прокуратура не раз говорили. Но проблему борьбы с пьянством пытался решить еще Михаил Горбачев. Не получилось. Виноградники вырубили, на свадьбах стали пить компот, а заодно варить бормотуху, гнать самогон, нюхать клей и брызгать в пиво дихлофосом. Тут же появились предприимчивые таксисты с водочкой за три цены. Им с того времени приклеилась кличка – «Уксусы». Это не потому, что с кислыми лицами. Они в бутылки от уксуса наливали водку, чтобы при проверке ничего не выявить. Ну бизнес такой у них.

Президент сегодня распорядился отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время. В пресс-службе пояснили, что решение продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не однобокими запретами. Проблема должна решаться в комплексе. И упор нужно делать на профилактику и формирование моды на здоровый образ жизни.

Умер Роман Карцев

С каждым годом все меньше и меньше становится величайших советских, а затем и российских актеров, режиссеров, поэтов, певцов, юмористов. Несомненно, ход жизни никто не отменял, но ощущение, что уходит целая эпоха ярких звезд, которую пока не в силах никому подменить по авторитету, популярности, вероятно даже, таланту. Только в этом году этот мир покинули Олег Табаков, Станислав Говорухин, Владимир Войнович, Эдуард Успенский, Михаил Державин, Иосиф Кобзон. И таких фамилий сотни. Валентин Гафт недавно написал стихотворение о своем поколении. Вот небольшой и проникновенный отрывок:

«Живых все меньше в телефонной книжке,

Звенит в ушах смертельная коса,

Стучат все чаще гробовые крышки,

Чужие отвечают голоса…»

Сегодня, на 80 году жизни скончался народный артист России Роман Карцев. Он принес на эстраду типичный одесский юмор с элементами еврейского сарказма, его роли в кино стали классикой. Чего стоит только Швондер из «Собачьего сердца», а его раки по пять! Эти фразы будут цитировать еще много лет, но так как Карцев никто не повторит. Я был на его концерте и вместе с залом обхохатывался всего от одной фразы «раки по пять рублей большие, а по три рубля маленькие»… Вот это профессионализм. Как-то у резидентов Comedy Club так не получается. Пусть это не будет постсоветским ворчанием, но искренне жаль.

Наши уже в Испании

Испанский фотограф Альфонсо Гарсиа Авила запечатлел сотни аистов, которые направлялись в теплые края. Видео с отдыхающими после перелета из Европы в Африку птицами он опубликовал на своих страницах в соцсетях. Оно сразу стало популярным. Ролик посмотрели более 200 тысяч раз. Орнитологи отмечают, что чаще всего белорусские аисты зимуют в Египте или Южной Африке. Вполне вероятно, что последние моменты перед миграцией наших аистов и попали в кадр.

Д.П.