После продолжительной болезни скончался актёр Михаил Державин

Новости России. На 82 году жизни скончался ведущий актёр Московского театра сатиры Михаил Державин.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на театр, актёр умер «после продолжительной тяжёлой болезни». О дате прощания и похорон сообщат позже.
Михаил Державин родился в семье народного артиста РСФСР Михаила Державина и его супруги Ираиды. Михаил Державин известен своими ролями в театре и кино. Среди самых известных его работ картины: «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя». Более 13 лет был ведущим юмористической телепередачи «Кабачок 13 стульев». Вместе с другом Александром Ширвиндтом выступал с эстрадными номерами и вел «Утреннюю почту».
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