Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Новости Беларуси. Президент распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в порядке эксперимента эта мера была введена в Минске и некоторых районах страны с 1 октября. Глава государства назвал запрет, инициированный местной властью, непродуманным решением. Бороться с пьянством и алкоголизмом нужно не подобными однобокими запретами. Ведь на практике вместо ожидаемого положительного результата, вероятнее всего, запрет обернется ростом теневого рынка продажи контрафактного алкоголя и в целом криминальной сферы.

Пьяница захочет напиться – он найдет всякое. Я считаю, что это для них мало что стоит.

- Запрещать не эффективно?

- Нет, конечно. Другое дело, каким способом они находят и где.

Как раньше продавали из-под полы по двойному-тройному тарифу.

Кто хочет, тот будет пить, а кто не хочет – не будет.

Когда на выпускные, праздники запрещают продажу алкоголя, люди, когда ездят, спрашивают, есть в продаже или нет. Я говорю: «Пожалуйста, бар открыт, идите в бар, покупайте. Там все можно взять». По законам рынка спрос всегда находит предложение. А потому обратная сторона благородного, на первый взгляд, дела, может обернуться куда более серьезными последствиями: продажи из-под полы, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, неконтролируемые продажи алкоголя крайне низкого качества – все это вероятные последствия непродуманного запрета.

Конечно же, борьба с пьянством и алкоголизмом – одна из ключевых задач в социальной сфере. Но здесь должны быть совершенно другие эффективные меры.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Вопросы деалкоголизации не начинаются с момента именно введения ограничений. Мы должны еще начиная с садиков детям прививать, прежде всего, нетерпимость к алкоголю, преемственность здоровому образу жизни.