Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото

Новости России. 2 октября не стало известного актера Романа Карцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. 2 октября не стало известного актера Романа Карцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он ушел из жизни на 80-ом году. В последнее время артист серьезно болел. Роман Карцев — народный артист России, заслуженный артист РСФСР. Долгое время он выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, а с 1987 работал под руководством Михаила Жванецкого.
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Многие знают его по ролям в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита».