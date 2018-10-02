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Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото

02 октября 2018 12:29
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Новости России. 2 октября не стало известного актера Романа Карцева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото -1

Он ушел из жизни на 80-ом году. В последнее время артист серьезно болел. Роман Карцев — народный артист России, заслуженный артист РСФСР. Долгое время он выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, а с 1987 работал под руководством Михаила Жванецкого.

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Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото -4

Многие знают его по ролям в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита».

Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото -7

Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото -9

Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото -11

Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото -13

Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото -15

# Некролог # Роман Карцев

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