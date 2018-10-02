Не стало Романа Карцева. Жизнь сатирика в 8 фото

Он ушел из жизни на 80-ом году. В последнее время артист серьезно болел. Роман Карцев — народный артист России, заслуженный артист РСФСР. Долгое время он выступал в Театре миниатюр Аркадия Райкина, а с 1987 работал под руководством Михаила Жванецкого.

«Сердце не выдержало». Михаил Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева