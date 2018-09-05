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Полёт вместе с аистами. Как птицы готовятся улетать на зимовку в тёплые страны

05 сентября 2018 08:58
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Новости Беларуси. Аисты готовятся к отлету из Беларуси на зиму.

Эффектный пролет над полем с сотней аистов сняла на видео YouTube-пользователь Анна Жила.

Стая птиц собралась на поле. Автор ролика при помощи квадрокоптера сняла пролет вместе с аистами.

Анна Жила:
Удивительная Беларусь. Полетали вместе с аистами... Ухх... Просто дух захватывает.

Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт

Полёт вместе с аистами. Как птицы готовятся улетать на зимовку в тёплые страны-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Anechka Zhyla»

Стая птиц парит над землей под песню Игоря Лученка в исполнении ансамбля «Сябры» – «Белы бусел».

Аисты начинают улетать в теплые края в конце лета – начале осени, реже – птицы задерживаются до октября. Чаще всего они зимуют в Египте и Южной Африке. С отлетом пернатых связаны многие народные приметы, например, чем позже улетит птица, тем дольше придется ждать первых заморозков. 

Аисты предсказали раннюю и холодную осень в Беларуси (читать далее).

# Птицы Беларуси # калейдоскоп # Анна Жила # Фотофакт

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