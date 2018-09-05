Полёт вместе с аистами. Как птицы готовятся улетать на зимовку в тёплые страны

Новости Беларуси. Аисты готовятся к отлету из Беларуси на зиму.
Эффектный пролет над полем с сотней аистов сняла на видео YouTube-пользователь Анна Жила.
Стая птиц собралась на поле. Автор ролика при помощи квадрокоптера сняла пролет вместе с аистами.
Анна Жила:
Удивительная Беларусь. Полетали вместе с аистами... Ухх... Просто дух захватывает.
Под Гродно появилась «деревня аистов»: видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Anechka Zhyla»
Стая птиц парит над землей под песню Игоря Лученка в исполнении ансамбля «Сябры» – «Белы бусел».
Аисты начинают улетать в теплые края в конце лета – начале осени, реже – птицы задерживаются до октября. Чаще всего они зимуют в Египте и Южной Африке. С отлетом пернатых связаны многие народные приметы, например, чем позже улетит птица, тем дольше придется ждать первых заморозков.
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