Прямой эфир

Ему было 82 года. В Москве скончался Олег Табаков

12 марта 2018 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На 83 году жизни не стало народного артиста СССР Олега Табакова.

Как сообщают РИА Новости, актер скончался в Москве. 

Олег Табаков был художественным руководителем МХТ им. Чехова и «Табакерки». Сыграл более сотни ролей в кино.  Среди самых известных работ «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Семнадцать мгновений весны», «Ширли-мырли», «Война и мир». Подарил голос героям мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Бобик в гостях у Барбоса».

Сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом

В конце ноября 2017 года стало известно о госпитализации Табакова. В декабре Олега Табакова ввели в искусственную кому (читать далее). 

# Фотофакт # Некролог # Олег Табаков

Другие новости рубрики

Все новости
68% избирателей приняли участие в выборах в парламент Кубы
12 марта 2018 12:56

68% избирателей приняли участие в выборах в парламент Кубы

В Непале самолёт по неизвестным причинам рухнул на футбольное поле и загорелся: на борту могли находиться до 80 человек
12 марта 2018 12:41

В Непале самолёт по неизвестным причинам рухнул на футбольное поле и загорелся: на борту могли находиться до 80 человек

Лесной пожар в Индии стал причиной гибели 9 туристов, среди погибших есть ребёнок
12 марта 2018 10:44

Лесной пожар в Индии стал причиной гибели 9 туристов, среди погибших есть ребёнок