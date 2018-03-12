Ему было 82 года. В Москве скончался Олег Табаков

Новости России. На 83 году жизни не стало народного артиста СССР Олега Табакова.

Как сообщают РИА Новости, актер скончался в Москве.

Олег Табаков был художественным руководителем МХТ им. Чехова и «Табакерки». Сыграл более сотни ролей в кино. Среди самых известных работ «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская», «Семнадцать мгновений весны», «Ширли-мырли», «Война и мир». Подарил голос героям мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Бобик в гостях у Барбоса».

Сын Олега Табакова опубликовал фото с отцом

В конце ноября 2017 года стало известно о госпитализации Табакова. В декабре Олега Табакова ввели в искусственную кому (читать далее).