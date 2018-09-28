С 1 октября в Минске ограничат продажу алкоголя ночью

Новости Беларуси. С 1 октября в белорусской столице не будут продавать алкоголь с 23:00 и до 7:00.

Как сообщается на Национальном правовом интернет-портале, такое решение принял Мингорисполком. Под ограничение попадают все алкогольные напитки, в которых содержание спирта составляет 7% и более.

Запрет будет действовать год – с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. В этот период приобрести алкогольные напитки в ночное время суток можно будет только на объектах общественного питания в розлив.

Решение было принято в связи с проведением мероприятий, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними.

Весной 2018 года стало известно, что в Минске сократилось потребление алкоголя.